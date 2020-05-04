Выборы в парламент: кого бы сейчас украинцы избрали в Раду

Если выборы в Верховную Раду проходили бы в конце апреля, то треть украинцев поддержала бы Слугу народа, примерно по 15% получили бы Оппозиционная платформа — За Жизнь и Европейская солидарность.
За Батькивщину готовы проголосовать 12%.
Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.
Политическая приверженность украинцев пока выглядит так:
- 32,6% поддерживают партию Слуга народа,
- 15,8% — Оппозиционная платформа — За Жизнь;
- 15,2% — Европейская Солидарность;
- 12% — за партию Всеукраинское объединение Батькивщина;
- 3,6% — за партию Шария;
- 3,5% — поддерживают партию Голос;
- 3,4% — за партию Сила и Честь;
- 2,7% — за Радикальная партия Олега Ляшко;
- 2,5% — за партию Гражданская позиция;
- 2% — за партию Свобода;
- 1,7% — за партию Оппозиционный блок;
- 5% — за другие партии.
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Опрос проводился с 17 по 25 апреля 2020 года на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Проведено 4024 интервью.
Статистическая погрешность выборки не превышает 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% — для показателей близких к 25%, 1% — для показателей близких к 10%, 0,8% — для показателей близких к 5%, 0,4% — для показателей близких к 1%.
Напомним, кабинет министров Украины намерен продлить карантин до 22 мая.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании 4 мая.
Источник: КМИС