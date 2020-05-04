Выборы в парламент: кого бы сейчас украинцы избрали в Раду

Если выборы в Верховную Раду проходили бы в конце апреля, то треть украинцев поддержала бы Слугу народа, примерно по 15% получили бы Оппозиционная платформа — За Жизнь и Европейская солидарность.

За Батькивщину готовы проголосовать 12%.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии.

Политическая приверженность украинцев пока выглядит так:

32,6% поддерживают партию Слуга народа,

15,8% — Оппозиционная платформа — За Жизнь;

15,2% — Европейская Солидарность;

12% — за партию Всеукраинское объединение Батькивщина;

3,6% — за партию Шария;

3,5% — поддерживают партию Голос;

3,4% — за партию Сила и Честь;

2,7% — за Радикальная партия Олега Ляшко;

2,5% — за партию Гражданская позиция;

2% — за партию Свобода;

1,7% — за партию Оппозиционный блок;

5% — за другие партии.

Читайте: Ослабление карантина с 11 мая: что откроется (СПИСОК)

Опрос проводился с 17 по 25 апреля 2020 года на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины — АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Проведено 4024 интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% — для показателей близких к 25%, 1% — для показателей близких к 10%, 0,8% — для показателей близких к 5%, 0,4% — для показателей близких к 1%.

Напомним, кабинет министров Украины намерен продлить карантин до 22 мая.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании 4 мая.

Источник: КМИС