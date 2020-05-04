Без останнього дзвоника та випускного: навчальний рік у школах закінчиться дистанційно

Навчальний рік у всіх школах завершиться дистанційно.
– Рішення уряду передбачає ослаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Для навчальних закладів все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання і готуються до завершення навчального року, – сказала т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Календар навчання:
- до 31 травня проходитимуть заняття;
- до 1 липня має бути завершено навчальний рік;
- до 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти; свідоцтв досягнень та розкладів навчальних досягнень;
- протягом червня школи на педагогічних радах розглянуть питання про переведення учнів до наступного класу.
Випускникам 11 класів видадуть документ про здобуття освіти після ЗНО.
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Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року.
У 2019-2020 навчальному році школи не проводитимуть масових заходів, зокрема – останніх дзвінків та випускних вечорів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України продовжив карантин до 22 травня. З 11 травня в країні буде пом’якшення обмежень, але навчальні заклади залишаються закритими.