Міністерство освіти і науки України запустило окремий інформаційний ресурс про ключові зміни в освіті в період карантину.
– Усі зміни в освітньому процесі, впроваджені через карантин, тепер зібрано на окремому інформаційному ресурсі.
Зокрема, тут розміщена інформація про дистанційне навчання, завершення навчального року в школах, ЗНО та вступну кампанію, – йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.
На сайті міститься ключова інформація про зміни в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та коледжів.
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Сайт також містить корисну інформацію для педагогів – щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання тощо.
На інфоресурсі також зібрано контакти установ і служб, які стануть у нагоді, якщо потрібно буде уточнити інформацію.
Нагадаємо, у МОН зазначили, що ЗНО 2020 можуть перенести на кінець серпня, якщо карантин продовжать.