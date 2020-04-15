Міністерство освіти і науки України запустило окремий інформаційний ресурс про ключові зміни в освіті в період карантину.

– Усі зміни в освітньому процесі, впроваджені через карантин, тепер зібрано на окремому інформаційному ресурсі. Зокрема, тут розміщена інформація про дистанційне навчання, завершення навчального року в школах, ЗНО та вступну кампанію, – йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

На сайті міститься ключова інформація про зміни в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та коледжів.

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Сайт також містить корисну інформацію для педагогів – щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання тощо.

На інфоресурсі також зібрано контакти установ і служб, які стануть у нагоді, якщо потрібно буде уточнити інформацію.

Нагадаємо, у МОН зазначили, що ЗНО 2020 можуть перенести на кінець серпня, якщо карантин продовжать.