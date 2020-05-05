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Факти / Україна / Суспільство

Скільки українців перебувають у полоні бойовиків на Донбасі – дані СБУ

За останніми даними, які уточнювалися 30 квітня, у полоні бойовиків на окупованому Донбасі утримуються 214 українців.

Про це повідомили в Службі безпеки України, зазначивши, що список осіб формується на підставі звернень близьких і рідних постраждалих, повідомлень громадських організацій, ЗМІ, а також за результатами інформаційного обміну між суб’єктами, залученими до виконання відповідних завдань.

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– За даними інформаційного обліку Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників і встановлення місця знаходження безвісти зниклих в районі проведення ООС за станом на 30 квітня 2020 року значаться як незаконно позбавлені волі 214 осіб, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова.

Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

Джерело: Радіо Свобода

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