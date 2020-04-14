











Генерала СБУ Валерія Шайтанова затримали за підозрою в державній зраді / 6 фотографий

Він перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом Бобиль у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Це офіцер Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ – підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій.

Слідство володіє беззаперечними доказами, що Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі $200 тис. та паспорт громадянина РФ.

Валерій Шайтанов збирав та передавав російській стороні інформацію про:

обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників;

міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони;

співробітників керівної ланки Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБУ та Альфи, українських розвідувальних органів;

підбір, вивчення та вербування старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

Використовуючи своє службове становище Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів Служби. Під час досудового розслідування буде визначено їхню причетність до розголошення відомостей з обмеженим доступом.

Підготовка до цих злочинів чітко зафіксована в матеріалах справи.

Як писали Факти ICTV, СБУ припинила в Києві діяльність блогера, яка в своїх акаунтах в соцмережах розміщувала публікації з пропагандою сепаратизму.

Фото: СБУ