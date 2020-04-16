Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві колишнього співробітника Центру спецоперацій А СБУ.

Його звинувачують у співпраці з ФСБ РФ, та затриманим раніше генералом СБУ Валерієм Шайтановим.

– Під час проведення обшуків у нього виявили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет і дві гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку, рушницю Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, три гранати РГД-5 та запали до них, – повідомляють в СБУ.

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Також виявили вибухівку пластид і 12 детонаторів до неї та більше 9 тис. патронів різного калібру.



















Справа генерала Шайтанова: СБУ затримала екс-бійця Альфи / 5 фотографий

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова.

Його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

Фото: СБУ