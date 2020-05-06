Суд залишив під вартою підозрюваного у вбивстві сина Соболєва

Апеляційний суд Києва залишив під вартою підозрюваного у сприянні в організації замаху на депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва Олександра Раєва.

У результаті нападу загинув трирічний син чиновника.

Олександр Раєв був затриманий разом з Ібрагімом Шахгириевим в кінці березня. Їм інкримінують сприяння у злочині. Скаргу захисника Шахгириева суд не розглянув через те, що з Печерського районного суду Києва ще не надійшли матеріали.

Водночас, його захисник Дмитро Абрамчук зазначив, що він оголосив голодування, яке триває вже 13 днів.

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За рішенням суду першої інстанції підозрювані будуть перебувати під вартою до кінця травня. Захист оскаржив рішення через те, що вважає необґрунтованим звинувачення.

За словами адвоката, воно базується на свідченнях іншого фігуранта, якому загрожує довічне позбавлення волі. Слідство вважає, що Раєв і Шахгириев могли знати про підготовлюваний злочин та сприяти організації.

Нагадаємо, 1 грудня сталася стрілянина в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської, яка завершилася вбивством 3-річного сина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва. Мішенню для кілера був політик, але куля потрапила в його дитину.

Основними версіями вбивства є фінансово-економічна діяльність В’ячеслава Соболєва, минула професійна діяльність, сімейно-побутові проблеми.