Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве сына Соболева

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в содействии в организации покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева Александра Раева.

В результате нападения погиб трехлетний сын чиновника.

Александр Раев был задержан вместе с Ибрагимом Шахгириевим в конце марта. Им инкриминируют содействие в преступлении. Жалобу защитника Шахгириева суд не рассмотрел из-за того, что из Печерского районного суда Киева еще не поступили материалы.

В то же время, его защитник Дмитрий Абрамчук отметил, что он объявил голодовку, которая продолжается уже 13 дней.

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По решению суда первой инстанции подозреваемые будут находиться под стражей до конца мая. Защита обжаловала решение из-за того, что считает необоснованным обвинение.

По словам адвоката, оно базируется на показаниях другого фигуранта, которому грозит пожизненное лишение свободы. Следствие считает, что Раев и Шахгириев могли знать о готовящемся преступлении и способствовать организации.

Напомним, 1 декабря произошла стрельба в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, которая завершилась убийством 3-летнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. Мишенью для киллера был политик, но пуля попала в его ребенка.

Основными версиями убийства являются финансово-экономическая деятельность Вячеслава Соболева, прошлая профессиональная деятельность, семейно-бытовые проблемы.