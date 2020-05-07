Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Коронавірус в Україні зафіксовано у 13 691 особи. З них 4 193 госпіталізовані і 9 498 перебувають вдома на самоізоляції під наглядом лікарів.

За статистикою від коронавірусу в Україні померли 340 осіб. Кількість тих, хто одужав становить 2 396 осіб.

Станом на 7 травня в Україні проведено 151 301 тест на коронавірус. За добу проведено 7 018 тестів.

Читайте: Коронавірус: медики опублікували симптоми по днях

Вікова група хворих в Україні:

0-5 років – 256 осіб;

6-17 – 659 осіб;

18-39 – 3 999 осіб;

40-64 – 6 845 осіб;

65 + – 1 899 осіб.

Хворих на коронавірус жінок в Україні більше, ніж чоловіків – 57% проти 43%.

Всього в Україні зареєстровано 2 660 випадків захворювання серед медиків.

Коронавірус в Україні по областях

1. Чернівецька область (захворіли – 2 048, померло – 62, одужало – 258);

2. Івано-Франківська область (захворіли – 1 055, померло – 59, одужало – 126);

3. Тернопільська область (захворіли – 951, померло – 17, одужало – 211).

У Києві зафіксовано 1 675 випадок зараження Covid-19. 110 людей вилікувалися, а 29 померли.

Поширення коронавірусу в Україні по областях

Індекс самоізоляції по Україні

Згідно з даними мобільного оператора Київстар, найбільше самоізоляції дотримуються в Івано-Франковську (51,85%), Києві (45,09%), Тернополі (42,68%), Львові (41,39%) та Чернівцях (41,31%).

Симптоми коронавірусу

Серед основних симптомів коронавірусу відзначають підвищення температури (вище 38 градусів), сухий кашель і ускладнене дихання.

Однак, в залежності від складності протікання захворювання можуть з’являтися і інші симптоми: біль у горлі, закладеність носа, біль у м’язах, головний біль, нудота, діарея, млявість, втрата свідомості і судоми.

Коронавірус також може протікати безсимптомно, але людина все одно буде носієм захворювання.

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовмісних засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря в разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, карантин в Україні був введений 12 березня для того, щоб не допустити поширення коронавірусу. Факти ICTV стежать за тим, що відбувається під час карантину в Києві та областях.