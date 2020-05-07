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Факти / Україна / Суспільство

Львів відкриє авіасполучення і готелі влітку – план виходу з карантину

У Львові оприлюднили попередній план відновлення роботи туристичної галузі.

Він матиме п’ять етапів, повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

У травні на першому етапі, за умови послаблення урядових заборон, планується часткове відкриття закладів туристичної інфраструктури  – готелів, ресторанів та кафе. Також частково почнуть роботу музеї.

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– Для гостей Львова будуть запущені рекламні туристичні пакети. Також в цьому місяці будуть розроблені нові протоколи роботи індустрії гостинності , – каже Москаленко.

На другому етапі (червень):

  • запуск національної рекламної кампанії, акцент в якій буде зроблений на безпеку відвідування України;
  • нові протоколи роботи готелів і кафе;
  • організація екскурсій під відкритим небом з обмеженою кількістю людей в тестовому режимі.

На третьому етапі (липень – серпень);

  • поступове відкриття міжнародного авіасполучення до Львова;
  • відкриття додаткових установ для відвідування – центри дозвілля, установи культури;
  • стартує промо-кампанія відновлення і розвитку ділового туризму.

На четвертому етапі (вереснь – жовтень):

  • проведення подій з обмеженою кількістю людей;
  • організація групових подорожей.

П’ятий етап (грудень):

  • У місті розраховують на відновлення міжнародного туризму.

Нагадамо, у Львові з 12 травня планують поступово відновлювати роботу літніх майданчиків ресторанів.

Мерія розробить окремі правила роботи для закладів.

Джерело: Андрій Москаленко

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