Львів відкриє авіасполучення і готелі влітку – план виходу з карантину

У Львові оприлюднили попередній план відновлення роботи туристичної галузі.
Він матиме п’ять етапів, повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.
У травні на першому етапі, за умови послаблення урядових заборон, планується часткове відкриття закладів туристичної інфраструктури – готелів, ресторанів та кафе. Також частково почнуть роботу музеї.
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– Для гостей Львова будуть запущені рекламні туристичні пакети. Також в цьому місяці будуть розроблені нові протоколи роботи індустрії гостинності , – каже Москаленко.
На другому етапі (червень):
- запуск національної рекламної кампанії, акцент в якій буде зроблений на безпеку відвідування України;
- нові протоколи роботи готелів і кафе;
- організація екскурсій під відкритим небом з обмеженою кількістю людей в тестовому режимі.
На третьому етапі (липень – серпень);
- поступове відкриття міжнародного авіасполучення до Львова;
- відкриття додаткових установ для відвідування – центри дозвілля, установи культури;
- стартує промо-кампанія відновлення і розвитку ділового туризму.
На четвертому етапі (вереснь – жовтень):
- проведення подій з обмеженою кількістю людей;
- організація групових подорожей.
П’ятий етап (грудень):
- У місті розраховують на відновлення міжнародного туризму.
Нагадамо, у Львові з 12 травня планують поступово відновлювати роботу літніх майданчиків ресторанів.
Мерія розробить окремі правила роботи для закладів.
Джерело: Андрій Москаленко