Львів відкриє авіасполучення і готелі влітку – план виходу з карантину

У Львові оприлюднили попередній план відновлення роботи туристичної галузі.

Він матиме п’ять етапів, повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

У травні на першому етапі, за умови послаблення урядових заборон, планується часткове відкриття закладів туристичної інфраструктури – готелів, ресторанів та кафе. Також частково почнуть роботу музеї.

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– Для гостей Львова будуть запущені рекламні туристичні пакети. Також в цьому місяці будуть розроблені нові протоколи роботи індустрії гостинності , – каже Москаленко.

На другому етапі (червень):

запуск національної рекламної кампанії, акцент в якій буде зроблений на безпеку відвідування України;

нові протоколи роботи готелів і кафе;

організація екскурсій під відкритим небом з обмеженою кількістю людей в тестовому режимі.

На третьому етапі (липень – серпень);

поступове відкриття міжнародного авіасполучення до Львова;

відкриття додаткових установ для відвідування – центри дозвілля, установи культури;

стартує промо-кампанія відновлення і розвитку ділового туризму.

На четвертому етапі (вереснь – жовтень):

проведення подій з обмеженою кількістю людей;

організація групових подорожей.

П’ятий етап (грудень):

У місті розраховують на відновлення міжнародного туризму.

Нагадамо, у Львові з 12 травня планують поступово відновлювати роботу літніх майданчиків ресторанів.

Мерія розробить окремі правила роботи для закладів.

Джерело: Андрій Москаленко