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Факти / Надзвичайні події

Переодяглись у поліцейських: у Львові затримали порушників карантину

У львівському парку На валах бійці батальйону Львів затримали двох чоловіків, один з яких був одягнутий у поліцейську форму та мав з собою зброю та спецзасоби. Двоє затриманих порушували правила карантину.

Правопорушниками виявились 21-річний тернополянин та 22-річний житель Львова.

За словами хлопців, у парку вони планували знімати відеоролик.

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  • Карантин у Львові: затримали порушників у формі поліції
  • Карантин у Львові: затримали порушників у формі поліції
  • Карантин у Львові: затримали порушників у формі поліції
  • Карантин у Львові: затримали порушників у формі поліції
Переодяглись у поліцейських: у Львові затримали порушників карантину / 2 фотографии

– На обох затриманих було складено адміністративні протоколи за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) та за ст.184-3 (Незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України) КУ про адміністративні правопорушення, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Санкції статей передбачають покарання – адміністративний штраф від 17 до 34 тис. гривень.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що на Львівщині згоріла вантажівка Міноборони, внаслідок чого загинула людина.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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