Літо 2020 року розпочнеться з невеликим запізненням, розповів Фактам ICTV старший науковий співробітник Укргідрометцентру Владислав Тимофеєв.

– Літо трошки затримується, адже дуже тепла зима передбачає якусь компенсацію – негативну аномалію. Але тепло буде – липень та серпень типово будуть спекотними, – сказав він.

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Тимофеєв також повідомив, що до 9-10 травня в Україні прийде ще один циклон: температура підвищиться, але потім знову знизиться, підуть дощі.

До слова, в Українському гідрометеорологічному інституті прогнозують аномально спекотне літо.