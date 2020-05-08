Українці почали більше брати кредитів на споживчі потреби

Громадяни України стали більше брати кредитів на споживчі потреби у 2019 році.

За даними НБУ, українці стали більше довіряти банкам, тому гривневі та валютні вклади істотно зросли. Кредитування у гривнях за підсумками 2019 року збільшилось майже на третину – на 31%.

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– Гривневі кошти громадян у банках за минулий рік збільшилися на 17,5%, валютні вклади – на 15,4%. Гривневі кошти бізнесу у банках за рік зросли на 19,5%, валютні – на 48,4%, – стверджує НБУ.

Також повідомляється, що зросла кредитування на нерухомість на 13,4%. Причини такого зростання – збільшення доходів українців з одного банку і висока прибутковість таких послуг для інших банків.

Банки готові поступово відновлювати кредитування бізнесу, а пом’якшення монетарної політики сприяло здешевленню кредитів. Протягом IV кварталу ставки по гривневих кредитах знизилися до 15,7% річних.

Нагадаємо, що українські банки очікують сповільнення кредитування через зниження попиту населення та бізнесу на кредити.