У Києві з 18 травня запрацює система електронного запису дітей до закладів освіти.

Про це йдеться у листі Департаменту освіти і науки КМДА.

Усі електронні запрошення, які батьки дошкільнят отримали до оголошення карантину, залишаться дійсними.

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На прийняття запрошення в електронному кабінеті є 10 днів, а термін подання документів безпосередньо в садок – 14 днів після відновлення роботи дитячого закладу.

На прийом документів на навчання в першому класі школи виділять щонайменше місяць: процес розпочнеться після того, як вчителі повернуться до навчальних закладів.

Прийматимуть дітей в перший клас за територіальним принципом: насамперед візьмуть тих дітей, які проживають на території обслуговування шкіл, а також братів і сестер дітей, які вже вчаться в цій школі.

– Якщо в реєстрі територіальної громади Києва немає відомостей про місце проживання дитини, то потрібно подати документ, який це підтверджує, – зазначають у департаменті.

При подачі документів необхідно дотримуватися рекомендацій МОЗ: батьків прийматимуть у великих приміщеннях з окремим входом і виходом або на свіжому повітрі.

Також залишаться дійсними дотримання соціальної дистанції, використовування масок, рукавичок та дезінфекторів.

Заявки на прийом до 5 класу в електронному вигляді потрібно подати з 15 по 31 травня, а до навчальних закладів профосвіти – з 1 липня до 31 серпня.

Раніше Факти ICTV розповідали, які послаблення карантину відбудуться у Києві після 12 травня. На першому етапі в Києві відкриють непродовольчі магазини, салони краси, кав’ярні, юридичні бюро, парки та сквери.

Джерело: КМДА