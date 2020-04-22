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Факти / Україна

Коли відкриють кордони в Україні

Про відкриття кордонів України для іноземців можна буде говорити лише через місяць після того, як це зроблять європейські країни, прогнозує прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Ми можемо спостерігати за європейськими країнами, за нашими сусідами – Польщею, Угорщиною, Румунією, як вони будуть себе вести щодо кордонів. Ми також бачимо приклади Німеччини, Іспанії, Італії. У залежності від того, як будуть відкриватися їхні кордони, можна додавати 30 днів і приблизно розуміти, що, ймовірно, такі ж дзеркальні заходи будуть і в Україні, – сказав глава уряду.

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Шмигаль наголосив, що нині кордони сусідніх країн закриті, тому Україні немає сенсу відкривати кордони в односторонньому порядку.

До слова, Факти ICTV публікували карту пунктів пропуску через кордон, які нині працюють.

На засіданні 22 квітня Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні до 11 травня 2020 року.

Джерело: РБК-Україна

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