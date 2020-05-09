Пам’ятна дата була встановлена Верховною Радою України лише 9 квітня 2015 року законом Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років в межах голосування за пакет законів про декомунізацію.

Тепер 9 травня відзначається як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Адже, як відомо, термін Велика Вітчизняна Війна використовували в колишньому СРСР, аби підкреслити, що у війні 1941-1945 років громадяни захищали Радянський Союз як спільну Вітчизну.

Водночас при вшануванні пам’яті полеглих у роки Другої світової війни скасували використання радянської символіки.

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Замість цього тепер офіційним символом Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, як і Дня пам’яті та примирення, є квітка червоного маку – загальноприйнятий у світі символ пам’ятних днів Другої світової війни.

В Україні використовується у власній стилізації, розробленій харківським дизайнером Сергієм Мішакіним. Гаслом обох пам’ятних днів є 1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо.

В Україні в 2020 році не проводитимуться масові заходи з нагоди Дня пам’яті і примирення 8 травня і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні в 2020 році будуть відзначатися безліч державних свят, а деякі з них будуть навіть вихідними. Які саме дні будуть вихідними – дивіться в календарі державних свят на 2020 рік.