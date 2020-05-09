9 травня в Одесі на Алеї Слави під час святування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні поліція затримала 36-річного місцевого жителя.

Чоловік поводився агресивно, лаявся і не реагував на вимоги правоохоронців.

– Стосовно чоловіка склали протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) і 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) КУпАП, – повідомив заступник начальника ГУНП в Одеській області Сергій Махотін.

Читайте: Без масок і в уніформі радянських солдатів: як проходить 9 травня в Одесі

Крім цього чоловіка, агресивно поводилися й інші проросійсько налаштовані одесити. Місцеві ЗМІ зняли на відео жінку, яка погрожувала приходом “ввічливих людей”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що народний депутат від опозиційної платформи Нестор Шуфрич запропонував парламенту скасувати заборону на георгіївську стрічку в Україні.