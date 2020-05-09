9 мая в Одессе на Аллее Славы во время празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция задержала 36-летнего местного жителя.

Мужчина вел себя агрессивно, ругался и не реагировал на требования правоохранителей.

— В отношении мужчины составили протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КУоАП, — сообщил замначальника ГУНП в Одесской области Сергей Махотин.

Читайте: Без масок и в униформе советских солдат: как проходит 9 мая в Одессе

Помимо этого мужчины, агрессивно вели себя и другие пророссийско настроенные одесситы. Местные СМИ сняли на видео женщину, которая угрожала приходом “вежливых людей”.

Напомним, ранее мы писали, что народный депутат от оппозиционной платформы Нестор Шуфрич предложил парламенту отменить запрет на георгиевскую ленту в Украине.