В Україні не буде дефолту без співпраці з МВФ – Марченко

Без співпраці з Міжнародним валютним фондом дефолту в Україні не буде, однак буде дуже складно.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

Також, за його словами, на сьогоднішній день немає умов для проведення реструктуризації державного боргу України.

– Немає необхідних умов для проведення реструктуризації. Боргове навантаження абсолютно контрольоване. Ми прекрасно розуміємо, що зараз відбувається. У нас на завершальній стадії переговори з Міжнародним валютним фондом, ми очікуємо кредитну підтримку Світового банку, Європейської комісії, – зазначив він.

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Якщо в України будуть обмежені можливості щодо зовнішніх запозичень, то уряд буде змушений робити інші радикальні кроки.

– Цей бюджет непростий. Якщо у нас будуть обмежені можливості запозичень, ми будемо робити інші радикальні кроки. Сьогодні ми сподіваємось на те, що парламент проявить добру волю і ухвалить необхідні закони, – сказав Марченко.

Факти ICTV раніше писали про умови МВФ для виділення допомоги Україні.