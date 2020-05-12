З 13 травня в Києві запрацюють 29 агропродовольчих ринків (СПИСОК)

З 13 травня у Києві запрацюють 29 агропродовольчих ринків, які виконали протиепідемічні вимоги.
Роботу відновити можуть тільки офіційні продовольчі ринки. Також діятиме заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.
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З 13 травня у Києві можуть працювати такі ринки:
- Торгівельний майданчик Феофанівський, вул. Заболотного 48-А.
- Ринок Деміївський, ТОВ Манхеттен, вул. Ізюмська, 1.
- ТРК Базар на лісовій, ТОВ Панорама-Інвест, вул. Попудренка, 65.
- Ринковий комплекс Маяк, ПФ ТОВ Ремонтник, вул. Попудренка, 90/2
- КП Володимирський ринок, вул. Антоновича, 115.
- ТОВ Печерський ринок, Печерська площа, 1.
- Ринок Ілліс, ТОВ Ілліс, вул. Чорнобильська, 16/80.
- КП Бессарабський ринок, Бессарабська площа, 2.
- Ринок Лівобережний, ПрАТ Дніпровський ринок, вул. Сверстюка, 3.
- Т/М Дарниця, ПрАТ Дніпровський ринок, вул. Попудренка, 5.
- ТОВ Путь, ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.
- Ринок ПП Колібріс, вул. Л. Курбаса, 6.
- Ринок Одеський, АТЗТ Істерн-Трейд, проспект Академіка Глушкова, 32-38.
- ТОВ РУІОЛ, Ринок Вигурівський, вул. Бальзака, 94.
- ПрАТ Ринок Нивки, вул. Щербаківського, 47.
- МПП Турбота, вул. Туполєва, 13.
- ТОВ ТК Борщагівський, Ринок Західний, вул. Депутатська, 2.
- Ринок Відрадненський, ВАТ Торговий комплекс«Борщагівський, бульвар В. Гавела, 18.
- ТОВ Квіткова Галявина, Ринок Лук’янівський, вул. Юрія Іллєнка, 1.
- ТОВ Фермер – Торг Плюс, вул. Електротехнічна, 18
- Ринок Полісся, ТОВ Полісся, просп. Мінський, 2-А.
- Ринок Виноградар, ТОВ Ринок Виноградар, просп. Василя Порика, 2-А.
- ТОВ Агроринок, вул. Вербицького, 32.
- Ринок Дніпро, ТОВ ТД Дніпро, б-р Кольцова, 12.
- ПрАТ Фірма Лісова, Ринок Лісовий, вул. Миропільська, 2.
- ТОВ Дарницький ринок, вул. Сормівська, 15.
- Ринковий комплекс Солом’янський, ТОВ Фірма Гарант, вул. Солом’янська, 24.
- КП Житній ринок, вул. Верхній Вал, 16.
- ТОВ Нісек, ринок Позняки, вул. Ревуцького, 12/1.
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