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Факти / Україна / Суспільство

З 13 травня в Києві запрацюють 29 агропродовольчих ринків (СПИСОК)

З 13 травня у Києві запрацюють 29 агропродовольчих ринків, які виконали протиепідемічні вимоги.

Роботу відновити можуть тільки офіційні продовольчі ринки. Також діятиме заборона на приготування та споживання їжі на місці продажу.

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З 13 травня у Києві можуть працювати такі ринки:

  • Торгівельний майданчик Феофанівський, вул. Заболотного 48-А.
  • Ринок Деміївський, ТОВ Манхеттен, вул. Ізюмська, 1.
  • ТРК Базар на лісовій, ТОВ Панорама-Інвест, вул. Попудренка, 65.
  • Ринковий комплекс Маяк, ПФ ТОВ Ремонтник, вул. Попудренка, 90/2
  • КП Володимирський ринок, вул. Антоновича, 115.
  • ТОВ Печерський ринок, Печерська площа, 1.
  • Ринок Ілліс, ТОВ Ілліс, вул. Чорнобильська, 16/80.
  • КП Бессарабський ринок, Бессарабська площа, 2.
  • Ринок Лівобережний, ПрАТ Дніпровський ринок, вул. Сверстюка, 3.
  • Т/М Дарниця, ПрАТ Дніпровський ринок, вул. Попудренка, 5.
  • ТОВ Путь, ринок Шлях, вул. Зодчих, 52/1.
  • Ринок ПП Колібріс, вул. Л. Курбаса, 6.
  • Ринок Одеський, АТЗТ Істерн-Трейд, проспект Академіка Глушкова, 32-38.
  • ТОВ РУІОЛ, Ринок Вигурівський, вул. Бальзака, 94.
  • ПрАТ Ринок Нивки, вул. Щербаківського, 47.
  • МПП Турбота, вул. Туполєва, 13.
  • ТОВ ТК Борщагівський, Ринок Західний, вул. Депутатська, 2.
  • Ринок Відрадненський, ВАТ Торговий комплекс«Борщагівський, бульвар В. Гавела, 18.
  • ТОВ Квіткова Галявина, Ринок Лук’янівський, вул. Юрія Іллєнка, 1.
  • ТОВ Фермер – Торг Плюс, вул. Електротехнічна, 18
  • Ринок Полісся, ТОВ Полісся, просп. Мінський, 2-А.
  • Ринок Виноградар, ТОВ Ринок Виноградар, просп. Василя Порика, 2-А.
  • ТОВ Агроринок, вул. Вербицького, 32.
  • Ринок Дніпро, ТОВ ТД Дніпро, б-р Кольцова, 12.
  • ПрАТ Фірма Лісова, Ринок Лісовий, вул. Миропільська, 2.
  • ТОВ Дарницький ринок, вул. Сормівська, 15.
  • Ринковий комплекс Солом’янський, ТОВ Фірма Гарант, вул. Солом’янська, 24.
  • КП Житній ринок, вул. Верхній Вал, 16.
  • ТОВ Нісек, ринок Позняки, вул. Ревуцького, 12/1.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли в Україні відкриють метро і запрацює міжміський транспорт.

Джерело: Київрада

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