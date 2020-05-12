С 13 мая в Киеве заработают 29 агропродовольственных рынков (СПИСОК)

С 13 мая в Киеве заработают 29 агропродовольственных рынков, которые выполнили противоэпидемические требования.

Работу восстановить могут только официальные продовольственные рынки. Также будет действовать запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

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С 13 мая в Киеве могут работать следующие рынки:

Торговая площадка Феофановский, ул. Заболотного 48-А.

Рынок Демеевский, ООО Манхэттен, ул. Изюмская, 1.

ТРК Базар на лесной, ООО Панорама-Инвест, ул. Попудренко, 65.

Рыночный комплекс Маяк, ПФ ООО Ремонтник, ул. Попудренко, 90/2

КП Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115.

ООО Печерский рынок, Печерская площадь, 1.

Рынок Иллис, ООО Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80.

КП Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.

Рынок Левобережный, ЗАО Днепровский рынок, ул. Сверстюка, 3.

Т/М Дарница, ЗАО Днепровский рынок, ул. Попудренко, 5.

ООО Путь, рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.

Рынок ЧП Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6.

Рынок Одесский, АОЗТ Истерн-Трейд, проспект Академика Глушкова, 32-38.

ООО РУИОЛ Рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94.

ЧАО Рынок Нивки, ул. Щербакивского, 47.

МПП Забота, ул. Туполева, 13.

ООО ТК Борщаговский Рынок Западный, ул. Депутатская, 2.

Рынок Отрадненский, ОАО Торговый комплекс «Борщаговский, бульвар В. Гавела, 18.

ООО Цветочная Поляна Рынок Лукьяновский, ул. Юрия Ильенко, 1.

ООО Фермер — Торг Плюс, ул. Электротехническая, 18

Рынок Полесья, ООО Полесья, просп. Минский, 2-А.

Рынок Виноградарь, ООО рынок Виноградарь, ул. Василия Порика, 2-А.

ООО Агрорынок, ул. Вербицкого, 32.

Рынок Днепр, ООО ТД Днепр, б-р Кольцова, 12.

ЗАО Фирма Лесная Рынок Лесной, ул. Миропольская, 2.

ООО Дарницкий рынок, ул. Сормивська, 15.

Рыночный комплекс Соломенский, ООО Фирма Гарант, ул. Соломенская, 24.

КП Житний рынок, ул. Верхний Вал, 16.

ООО Нисэко, рынок Позняки, ул. Ревуцкого, 12/1.

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