С 13 мая в Киеве заработают 29 агропродовольственных рынков (СПИСОК)

С 13 мая в Киеве заработают 29 агропродовольственных рынков, которые выполнили противоэпидемические требования.
Работу восстановить могут только официальные продовольственные рынки. Также будет действовать запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.
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С 13 мая в Киеве могут работать следующие рынки:
- Торговая площадка Феофановский, ул. Заболотного 48-А.
- Рынок Демеевский, ООО Манхэттен, ул. Изюмская, 1.
- ТРК Базар на лесной, ООО Панорама-Инвест, ул. Попудренко, 65.
- Рыночный комплекс Маяк, ПФ ООО Ремонтник, ул. Попудренко, 90/2
- КП Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115.
- ООО Печерский рынок, Печерская площадь, 1.
- Рынок Иллис, ООО Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80.
- КП Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.
- Рынок Левобережный, ЗАО Днепровский рынок, ул. Сверстюка, 3.
- Т/М Дарница, ЗАО Днепровский рынок, ул. Попудренко, 5.
- ООО Путь, рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.
- Рынок ЧП Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6.
- Рынок Одесский, АОЗТ Истерн-Трейд, проспект Академика Глушкова, 32-38.
- ООО РУИОЛ Рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94.
- ЧАО Рынок Нивки, ул. Щербакивского, 47.
- МПП Забота, ул. Туполева, 13.
- ООО ТК Борщаговский Рынок Западный, ул. Депутатская, 2.
- Рынок Отрадненский, ОАО Торговый комплекс «Борщаговский, бульвар В. Гавела, 18.
- ООО Цветочная Поляна Рынок Лукьяновский, ул. Юрия Ильенко, 1.
- ООО Фермер — Торг Плюс, ул. Электротехническая, 18
- Рынок Полесья, ООО Полесья, просп. Минский, 2-А.
- Рынок Виноградарь, ООО рынок Виноградарь, ул. Василия Порика, 2-А.
- ООО Агрорынок, ул. Вербицкого, 32.
- Рынок Днепр, ООО ТД Днепр, б-р Кольцова, 12.
- ЗАО Фирма Лесная Рынок Лесной, ул. Миропольская, 2.
- ООО Дарницкий рынок, ул. Сормивська, 15.
- Рыночный комплекс Соломенский, ООО Фирма Гарант, ул. Соломенская, 24.
- КП Житний рынок, ул. Верхний Вал, 16.
- ООО Нисэко, рынок Позняки, ул. Ревуцкого, 12/1.
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