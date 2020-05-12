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Факты / Украина / Общество

С 13 мая в Киеве заработают 29 агропродовольственных рынков (СПИСОК)

С 13 мая в Киеве заработают 29 агропродовольственных рынков, которые выполнили противоэпидемические требования.

Работу восстановить могут только официальные продовольственные рынки. Также будет действовать запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

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С 13 мая в Киеве могут работать следующие рынки:

  • Торговая площадка Феофановский, ул. Заболотного 48-А.
  • Рынок Демеевский, ООО Манхэттен, ул. Изюмская, 1.
  • ТРК Базар на лесной, ООО Панорама-Инвест, ул. Попудренко, 65.
  • Рыночный комплекс Маяк, ПФ ООО Ремонтник, ул. Попудренко, 90/2
  • КП Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115.
  • ООО Печерский рынок, Печерская площадь, 1.
  • Рынок Иллис, ООО Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80.
  • КП Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.
  • Рынок Левобережный, ЗАО Днепровский рынок, ул. Сверстюка, 3.
  • Т/М Дарница, ЗАО Днепровский рынок, ул. Попудренко, 5.
  • ООО Путь, рынок Путь, ул. Зодчих, 52/1.
  • Рынок ЧП Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6.
  • Рынок Одесский, АОЗТ Истерн-Трейд, проспект Академика Глушкова, 32-38.
  • ООО РУИОЛ Рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94.
  • ЧАО Рынок Нивки, ул. Щербакивского, 47.
  • МПП Забота, ул. Туполева, 13.
  • ООО ТК Борщаговский Рынок Западный, ул. Депутатская, 2.
  • Рынок Отрадненский, ОАО Торговый комплекс «Борщаговский, бульвар В. Гавела, 18.
  • ООО Цветочная Поляна Рынок Лукьяновский, ул. Юрия Ильенко, 1.
  • ООО Фермер — Торг Плюс, ул. Электротехническая, 18
  • Рынок Полесья, ООО Полесья, просп. Минский, 2-А.
  • Рынок Виноградарь, ООО рынок Виноградарь, ул. Василия Порика, 2-А.
  • ООО Агрорынок, ул. Вербицкого, 32.
  • Рынок Днепр, ООО ТД Днепр, б-р Кольцова, 12.
  • ЗАО Фирма Лесная Рынок Лесной, ул. Миропольская, 2.
  • ООО Дарницкий рынок, ул. Сормивська, 15.
  • Рыночный комплекс Соломенский, ООО Фирма Гарант, ул. Соломенская, 24.
  • КП Житний рынок, ул. Верхний Вал, 16.
  • ООО Нисэко, рынок Позняки, ул. Ревуцкого, 12/1.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине откроют метро и заработает междугородный транспорт.

Источник: Киевсовет

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