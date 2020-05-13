Другий етап послаблення карантину може початися 22 травня

Із 22 травня в Україні може початися другий етап послаблення обмежень, але це ще не буде скасування карантину.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 травня.

– З 11 травня в Україні вступили в дію карантинні пом’якшення. Це перший етап послаблення – бізнес, який було призупинено, почав повертатися на роботу, поступово відновлювати ділову активність. Але звертаю увагу: це не означає, що коронавірусу більше немає або він став менш небезпечним, -каже Шмигаль.

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– Сьогодні є рекордна кількість тих, хто одужав – 343 людини, вперше такий показник високий. На жаль, він поки що не перевищує кількості захворілих сьогодні. Але ця помірна статистика – це результат наших заходів, відповідальності громадян і бізнесу, – додав Шмигаль.

Нагадаємо, карантинні обмеження в Україні діють до 22 травня, однак уряд може продовжити їх.

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