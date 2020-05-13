Дякую, не збираюся: Разумков не балотуватиметься в мери Києва

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що не збирається балотуватися на посаду міського голови Києва.

Про це він повідомив під час брифінгу, відповідаючи на питання, чи висуватиме свою кандидатуру.

– Дякую, не збираюся, краще займатимуся тим, чим займаюсь. Я сподіваюся, що відповідаю тим критеріям, які повинні бути у голови Верховної Ради, і що достатньо ефективно виконуватиму свою роботу.

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Дмитро Разумков наголосив, що найближчим часом змінювати місце роботи не збирається.

Нагадаємо, вибори мера Києва та депутатів Київради відбудуться 25 жовтня 2020 року. Офіційні результати повинні оприлюднити не пізніше 9 листопада.