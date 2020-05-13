Спасибо, не собираюсь: Разумков не будет баллотироваться в мэры Киева

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается баллотироваться на должность городского главы Киева.

Об этом он сообщил во время брифинга, отвечая на ​​вопрос, будет ли выдвигать свою кандидатуру.

— Спасибо, не собираюсь, лучше буду заниматься тем, чем занимаюсь. Я надеюсь, что соответствую тем критериям, которые должны быть у председателя Верховной Рады, и достаточно эффективно буду выполнять свою работу.

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Дмитрий Разумков отметил, что в ближайшее время менять место работы не собирается.

Напомним, выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета состоятся 25 октября 2020 года. Официальные результаты должны быть обнародовать не позднее 9 ноября.