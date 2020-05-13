Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Коронавірус в Україні зафіксовано у 16 425 осіб. За статистикою МОЗ, від коронавірусу в Україні померли 439 людей. Кількість тих, хто одужав, становить 3 716 осіб.
Усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.
Читайте: Коронавірус: медики опублікували симптоми по днях
На амбулаторному лікуванні 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 184 осіб, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 218 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Коронавірус в Україні по областях
- Вінницька область — 628 випадків;
- Волинська область — 510 випадків;
- Дніпропетровська область — 773 випадки;
- Донецька область — 102 випадки;
- Житомирська область — 530 випадків;
- Закарпатська область — 764 випадки;
- Запорізька область — 331 випадок;
- Івано-Франківська область — 1144 випадки;
- Кіровоградська область — 428 випадків;
- м. Київ — 1960 випадків;
- Київська область — 1049 випадків;
- Львівська область — 870 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 225 випадків;
- Одеська область — 680 випадків;
- Полтавська область — 257 випадків;
- Рівненська область — 1045 випадків;
- Сумська область — 157 випадків;
- Тернопільська область — 1028 випадків;
- Харківська область — 672 випадки;
- Херсонська область — 165 випадків;
- Хмельницька область — 196 випадків;
- Чернівецька область — 2444 випадки;
- Черкаська область — 346 випадків;
- Чернігівська область — 79 випадків.
Поширення коронавірусу в Україні по областях
Індекс самоізоляції по Україні
Згідно з даними мобільного оператора Київстар, найбільше самоізоляції дотримуються у Львові (43,83%), Чернівцях (42,55%), Івано-Франківську (42,45%), Києві (36,78%) та Тернополі (36,65%).
Симптоми коронавірусу
Серед основних симптомів коронавірусу відзначають підвищення температури (вище 38 градусів), сухий кашель і ускладнене дихання.
Однак, в залежності від складності протікання захворювання можуть з’являтися і інші симптоми: біль у горлі, закладеність носа, біль у м’язах, головний біль, нудота, діарея, млявість, втрата свідомості і судоми.
Коронавірус також може протікати безсимптомно, але людина все одно буде носієм захворювання.
Профілактика коронавірусу
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовмісних засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря в разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Нагадаємо, карантин в Україні був введений 12 березня для того, щоб не допустити поширення коронавірусу. Факти ICTV стежать за тим, що відбувається під час карантину в Києві та областях.