Коронавірус в Україні: статистика поширення по областях

Коронавірус в Україні зафіксовано у 16 425 осіб. За статистикою МОЗ, від коронавірусу в Україні померли 439 людей. Кількість тих, хто одужав, становить 3 716 осіб.

Усього в Україні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.

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На амбулаторному лікуванні 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 184 осіб, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 218 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Коронавірус в Україні по областях

Вінницька область — 628 випадків;

Волинська область — 510 випадків;

Дніпропетровська область — 773 випадки;

Донецька область — 102 випадки;

Житомирська область — 530 випадків;

Закарпатська область — 764 випадки;

Запорізька область — 331 випадок;

Івано-Франківська область — 1144 випадки;

Кіровоградська область — 428 випадків;

м. Київ — 1960 випадків;

Київська область — 1049 випадків;

Львівська область — 870 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 225 випадків;

Одеська область — 680 випадків;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1045 випадків;

Сумська область — 157 випадків;

Тернопільська область — 1028 випадків;

Харківська область — 672 випадки;

Херсонська область — 165 випадків;

Хмельницька область — 196 випадків;

Чернівецька область — 2444 випадки;

Черкаська область — 346 випадків;

Чернігівська область — 79 випадків.

Поширення коронавірусу в Україні по областях

Індекс самоізоляції по Україні

Згідно з даними мобільного оператора Київстар, найбільше самоізоляції дотримуються у Львові (43,83%), Чернівцях (42,55%), Івано-Франківську (42,45%), Києві (36,78%) та Тернополі (36,65%).

Симптоми коронавірусу

Серед основних симптомів коронавірусу відзначають підвищення температури (вище 38 градусів), сухий кашель і ускладнене дихання.

Однак, в залежності від складності протікання захворювання можуть з’являтися і інші симптоми: біль у горлі, закладеність носа, біль у м’язах, головний біль, нудота, діарея, млявість, втрата свідомості і судоми.

Коронавірус також може протікати безсимптомно, але людина все одно буде носієм захворювання.

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовмісних засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря в разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, карантин в Україні був введений 12 березня для того, щоб не допустити поширення коронавірусу. Факти ICTV стежать за тим, що відбувається під час карантину в Києві та областях.