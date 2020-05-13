Спершу громадський транспорт: Ляшко про відкриття авіасполучення

Відкриття внутрішнього авіасполучення і громадського транспорту розглядається комплексно.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

– Внутрішні рейси буде відкрито тоді, коли ми відкриємо громадський транспорт, наразі ми розглядаємо це питання комплексно. Коли ми говоримо про відновлення громадського транспорту, ми маємо на увазі всі перевезення. Зокрема й міжобласні, – сказав він в ефірі Українського радіо.

Ляшко наголосив, що сполучення між областями буде можливим тільки в тих випадках, коли обидві ці області відповідатимуть критеріям безпеки епідемічної ситуації.

– Не можна говорити про відновлення сполучення між Хмельницьким і Чернівцями, якщо Чернівці не відповідатимуть критеріям, визначеним у постанові Кабміну про благополучну епідемічну ситуацію. Області зможуть відновити сполучення між собою тільки якщо вони обидві потрапляють під ці критерії. Так само розглядається питання внутрішнього авіасполучення”, – сказав Ляшко.

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А питання авіасполучення з країнами Європи розглядатиметься, коли в них відкриється авіасполучення.

– Євросоюз проводить щотижня зустрічі компетентних міністрів, де вони розглядають питання відновлення туристичного сезону та відновлення авіасполучень. Наразі вони перенесли дату можливого відновлення на 15 червня, вони кажуть, що раніше не буде. І якщо в них відкриється авіасполучення, то Україна теж розглядатиме питання відкриття авіасполучення з країнами ЄС, – сказав він.

До речі, авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману – інформації про відновлення сполучення України з іншими країнами немає.