План відновлення пасажирського сполучення: Криклій озвучив три етапи

Мінінфраструктури розробило план відновлення як внутрішнього, так і міжнародного пасажирського сполучення в три етапи, який має ще затвердити МОЗ, адже це залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусу, тому конкретних дат ще немає, заявив у коментарі Фактам ICTV міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він наголосив, що поетапність складатиме від 10 до 14 днів.

– На першому етапі плануємо відкриття як міжміських, так і внутрішньообласних перевезень з 22 травня, якщо цей план погодить МОЗ, – наголосив Криклій.

Відновлення міжнародного авіасполучення, за його словами, відбудеться пізніше, бо це залежить від інших країн, проте навіть орієнтовної дати поки немає.

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– Адже є країни Європи, які до вересня взагалі не планують відкривати кордони для іноземних громадян. Тому планувати поїздки поки не варто, аби не втратити гроші за квитки, – радить Криклій.

Водночас міністр наголосив, що з другої половини червня-липня вже можна планувати внутрішні авіарейси, а зовнішні – пізніше.

Криклій наголосив, що спеціальні рейси лишаються – вони виконуються, проте орієнтовані передусім на повернення українців додому.

Водночас ЗМІ опублікували план із конкретними датами відновлення пасажирського сполучення після карантину в Україні:

Перший етап:

з 22 травня – запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району);

з 29 травня – внутрішньообласних автоперевезень, частково – залізничного сполучення та внутрішнього авіасполучення.

Другий етап:

з 9 червня – запуск міжобласних і міжнародних автоперевезень, зокрема маршрутних таксі;

з 12 червня – приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також всіх пасажирських поїздів.

Третій етап:

після завершення карантину – запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів, а також міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти.

Раніше Владислав Криклій сказав, що після послаблення карантину 22 травня ніхто не готовий запустити метрополітен Києва, Харкова і Дніпра.