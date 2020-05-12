План відновлення пасажирського сполучення: Криклій озвучив три етапи

Мінінфраструктури розробило план відновлення як внутрішнього, так і міжнародного пасажирського сполучення в три етапи, який має ще затвердити МОЗ, адже це залежатиме від ситуації з поширенням коронавірусу, тому конкретних дат ще немає, заявив у коментарі Фактам ICTV міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Він наголосив, що поетапність складатиме від 10 до 14 днів.
– На першому етапі плануємо відкриття як міжміських, так і внутрішньообласних перевезень з 22 травня, якщо цей план погодить МОЗ, – наголосив Криклій.
Відновлення міжнародного авіасполучення, за його словами, відбудеться пізніше, бо це залежить від інших країн, проте навіть орієнтовної дати поки немає.
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– Адже є країни Європи, які до вересня взагалі не планують відкривати кордони для іноземних громадян. Тому планувати поїздки поки не варто, аби не втратити гроші за квитки, – радить Криклій.
Водночас міністр наголосив, що з другої половини червня-липня вже можна планувати внутрішні авіарейси, а зовнішні – пізніше.
Криклій наголосив, що спеціальні рейси лишаються – вони виконуються, проте орієнтовані передусім на повернення українців додому.
Водночас ЗМІ опублікували план із конкретними датами відновлення пасажирського сполучення після карантину в Україні:
Перший етап:
- з 22 травня – запуск міських автоперевезень (крім маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного району);
- з 29 травня – внутрішньообласних автоперевезень, частково – залізничного сполучення та внутрішнього авіасполучення.
Другий етап:
- з 9 червня – запуск міжобласних і міжнародних автоперевезень, зокрема маршрутних таксі;
- з 12 червня – приміських поїздів, які курсуватимуть у світлий час доби, а також всіх пасажирських поїздів.
Третій етап:
- після завершення карантину – запуск поїздів міжнародного сполучення та сезонних поїздів, а також міжнародного авіасполучення в країни, які відкрили аеропорти.
Раніше Владислав Криклій сказав, що після послаблення карантину 22 травня ніхто не готовий запустити метрополітен Києва, Харкова і Дніпра.