Коронавірус в Україні поки не йде на спад. Симптоми Covid-19 можуть проявлятись через 2-14 днів після інфікування.

Кожного дня підтверджується від 300 до 500 нових випадків захворювання. Щоб вчасно виявити вірус та звернутися за допомогою до медиків, варто знати симптоми коронавірусу.

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Основні симптоми:

висока температура (вища 38 градусів);

сухий кашель;

ускладнене дихання.

Зазвичай вони виникають через 2-14 днів після зараження.

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Залежно від форм складності перебігу хвороби, можна виділити такі симптоми:

Легка форма:

невисока температура (до 38 градусів);

кашель;

біль у горлі;

закладеність носу;

біль у м’язах;

головний біль;

нудота;

діарея.

Зазвичай у легкій формі симптоми коронавірусу схожі на ГРВІ.

У середній формі з пневмонією легкого ступеня основними симптомами є кашель та ускладнене дихання.

За тяжкої форми пневмонії у пацієнта хворого на коронавірус з’являється:

висока температура;

ускладнене дихання;

дихальна недостатність;

в’ялість;

можливі втрата свідомості та судоми.

Якщо ви маєте такі симптоми варто телефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

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Джерело: МОЗ, ВООЗ,