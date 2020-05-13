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Факти / Україна / Політика

Закон про банки є життєво важливою мірою захисту фінансів України – ЄС

Представництво Європейського Союзу привітало Верховну Раду  із ухваленням законопроекту про банківське регулювання. Це життєво важлива міра для захисту державних фінансів України.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Читайте: Як Рада ухвалювала закон про банки: голосування за фракціями

– ЄС вітає прийняття Верховною Радою законопроекту про банківський врегулюванні. Життєво важлива міра для захисту державних фінансів України та українських платників податків. За економічну стабільність, справедливість, верховенство права, триваючу фінансову допомогу МФВ та ЄС, – написав Маасікас в Twitter.

Нагадаємо, 13 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада України ухвалила закон про банки у другому читанні.

За проголосувало 270 народних депутатів.

Джерело: Matti Maasikas

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