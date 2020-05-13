Представництво Європейського Союзу привітало Верховну Раду із ухваленням законопроекту про банківське регулювання. Це життєво важлива міра для захисту державних фінансів України.

Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

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– ЄС вітає прийняття Верховною Радою законопроекту про банківський врегулюванні. Життєво важлива міра для захисту державних фінансів України та українських платників податків. За економічну стабільність, справедливість, верховенство права, триваючу фінансову допомогу МФВ та ЄС, – написав Маасікас в Twitter.

???????? welcomes @verkhovna_rada’s adoption of the draft law on #banking resolution. A vital measure to protect ???????? public finances and Ukrainian taxpayers. For economic stability, fairness, rule of law, continuing #IMF and #EU financial assistance. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 13, 2020

Нагадаємо, 13 травня на позачерговому засіданні Верховна Рада України ухвалила закон про банки у другому читанні.

За проголосувало 270 народних депутатів.

Джерело: Matti Maasikas