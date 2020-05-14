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Факти / Україна

Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до постанови №211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

Відповідне рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду 14 травня.

Непродовольчі ринки повинні будуть дотримуватися санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів, зазначили в уряді.

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Рішення набуде чинності після опублікування.

Нагадаємо, з 13 травня у Києві запрацювали 29 агропродовольчих ринків, які виконали протиепідемічні вимоги.

Фото: Dreamstime

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