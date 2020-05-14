З відновленням роботи метро в Києві та інших містах краще не поспішати.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Іноді дивує непослідовність в деяких етапах. Ще кілька днів тому у нас збирався київський штаб, і коли розглядалося питання про відновлення роботи метро, ​​то вони зійшлися на думці, що відкрити з обмеженнями – дуже складно. Підземка, якщо відкривається, то повинна вже працювати повноцінно, – зазначив міністр.

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Криклій заявив, що в метро необхідно проводити дезінфекцію, дотримуватися маскового режиму, також можна робити термоскринінг пасажирів.

– Я б не поспішав з цим рішенням. До кінця тижня Міністерство охорони здоров’я повинно підтвердити дати відкриття метро, накладаються вони на епідеміологічну ситуацію, щоб ми не брали на себе всю відповідальність за всі ризики. У будь-якому разі ризики ми ділимо з міською владою, – додав міністр.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві планують відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі після 22 травня. Однак це буде відбуватися поступово.