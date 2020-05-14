80% відмов у видачі кредиту банками відбуваються через негативну кредитну історію.

Усіх прохачів оцінюють через процедуру скорингу – перевірку кредитної історії.

– Кредитна історія – це інформація про всі ваші кредити та про успіх їх погашення.. Її веде Українське бюро кредитних історій на основі інформації, яку отримує від банків та страхових компаній, – каже експерт із кредитування Тарас Дзех.

Читайте: Як дізнатися борги по кредитах і кредитну історію

Кредитний рейтинг також можна перевірити самотужки через сайт банку або мобільні додатки.

Також потрібно уважно вивчити договір, який пропонує фінансова установа.

– Варто чітко дізнатись, яка процентна ставка у банку на потрібну суму кредиту. Це потрібно, щоб сплачувати одну і ту саму суму впродовж всього терміну погашення, – говорить експерт.

Для початку у фінустанову потрібно принести:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер;

довідку про доходи.

Якщо сума кредиту велика, банк може вимагати назвати двох поручителів, які є фінансово стабільні.

Ще один варіант віддати під заставу майно.

Раніше Факти ICTV писали, як отримати кредит, вже маючи кредит. Це реально, але для цього потрібно довести банку, що позичальник платоспроможний