18 травня в Україні відзначають День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Саме цього дня у 1944 році розпочалася спеціальна операція з депортації усіх кримських татар з півострова.

Злочинний наказ Сталіна призвів до фізичного винищення, руйнування історичної пам’яті та втрати батьківщини десятків тисяч кримських татар.

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Лише за три дні, 18-20 травня 1944 року під тиском загонів НКВС з півострова було виселено 191 044 осіб татарського походження.

Людям дозволяли забирати лише частину своїх речей, похапцем відвозили на залізничні станції та закривали у товарних вагонах, які в нелюдських умовах переправляли їх до віддалених радянських республік.

Тільки під час депортації та у перші роки життя на нових місцях загинуло 35,3 тис. кримських татар (19,6% від усієї кількості депортованих).

За весь період Другої світової війни радянська влада примусово депортувала представників 61 народу.

Повністю були депортовані кримські татари, інгуші, чеченці, німці, карачаївці, калмики й балкарці.

І хоч в радянських документах використовувався штучний термін “перевезення”, депортація кримських татар має усі ознаки геноциду.

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Нагадаємо, Факти ICTV публікували 7 головних фактів про депортацію кримськотатарського народу.