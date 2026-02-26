День кримського спротиву російській окупації – пам’ятна дата, встановлена в Україні на державному рівні.

Вона пов’язана з подіями 2014 року в Сімферополі, коли тисячі людей вийшли під стіни кримського парламенту на підтримку територіальної цілісності України.

Саме цей мітинг став символом відкритого спротиву захопленню півострова. Він відбувся напередодні силового захоплення адміністративних будівель і став публічним проявом незгоди з подальшими діями російських окупантів та їхніх поплічників.

Коли День кримського спротиву російській окупації 2026

День спротиву окупації Криму відзначають щороку 26 лютого. Дату закріпили указом президента України у 2020 році.

Саме 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Автономної Республіки Крим у Сімферополі відбувся масовий проукраїнський мітинг. Серед учасників були представники кримськотатарського народу, активісти та мешканці півострова.

Вони виступили проти спроб відокремлення Криму від України. Паралельно біля парламенту перебували й проросійські сили.

Наступного дня, 27 лютого, озброєні російські військові без розпізнавальних знаків захопили адміністративні будівлі у Сімферополі. Згодом Росія провела незаконний референдум і оголосила про анексію Криму, яку Україна та більшість держав світу не визнали.

Яке значення має дата

День кримського спротиву російській окупації сьогодні сприймається не лише як пам’ять про події 2014 року, а й як нагадування про витоки сучасної повномасштабної війни.

Саме з Криму почалася відкрита агресія Росії проти України – із захоплення адміністративних будівель, військових частин і спроб змінити кордони силою.

Через вісім років після анексії Криму Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відтоді українські міста зазнали ракетних ударів, окупації, руйнувань інфраструктури та цивільних об’єктів. Фіксуються воєнні злочини, депортації, переслідування громадян на тимчасово окупованих територіях.

У цьому контексті День спротиву окупації Криму нагадує, що війна почалася не в 2022 році – вона триває з 2014-го. Дата 26 лютого символізує перший публічний опір російській експансії та безперервність боротьби України за свою територію.

Цей день також підкреслює позицію держави щодо деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

