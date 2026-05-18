Что вы знаете о депортации крымских татар — ТЕСТ
В понедельник, 18 мая, в Украине – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в этот день в 1944 году началась специальная операция по депортации всех крымских татар с полуострова. Преступный приказ Сталина привел к физическому уничтожению, разрушению исторической памяти и потере родины десятков тысяч крымских татар.
Только за три дня, 18-20 мая 1944 года, под давлением отрядов НКВД с полуострова было выселено 191 044 человека татарского происхождения. Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо вам известны события, связанные с депортацией крымских татар.
Какую дату официально считают днем начала депортации крымскотатарского народа?
18 мая 1944 года началась спецоперация войск НКВД по "освобождению Крымского полуострова" от коренного населения.
За какое время вывезли основную часть крымскотатарского населения в мае 1944 года?
Основную волну депортации осуществили очень быстро – с 18 до 20 мая 1944 года.
Сколько крымских татар депортировали с полуострова всего за эти три дня?
Согласно историческим данным, количество выселенных крымских татар превысило 190 тысяч человек.
Какие этнические группы, кроме крымских татар, депортировал из Крыма советский режим в 1944 году?
Советский режим зачищал полуостров от всех групп, считавших "неблагонадежными". Среди них были также болгары, армяне, греки, турки и ромы.
Куда преимущественно депортировали крымских татар в 1944 году?
Большинство депортированных оказались в Узбекской ССР в сверхтяжелых условиях.
Какой государственный орган СССР являлся непосредственным исполнителем депортаций крымских татар?
К исполнению депортации крымских татар привлекли около 23 тыс. солдат и офицеров НКВД.
Какие слои общества прошли через депортацию?
Репрессии носили тотальный характер и не обошли ни одну социальную группу.
Сколько времени в среднем давали крымским татарам на сборы перед вывозом?
Крымским татарам давали не более 15 минут на собрание перед депортацией.
Сколько времени в среднем продолжался путь крымских татар в места спецпоселений?
Дорога длилась две или три недели и была очень изнурительной, что привело к массовой гибели людей.
Какой миф целенаправленно распространял советский режим для оправдания депортации крымских татар?
Советский режим использовал клевету о "народ-предателе" для стигматизации всего этноса и оправдания преступной депортации крымских татар.
Депортация крымских татар
Только по официальным данным с Крымского полуострова были принудительно вывезены более 191 тыс. татар. В дороге во время депортации погибли не менее 7 889 крымских татар.
Только во время депортации и в первые годы жизни на новых местах погибло 35,3 тыс. крымских татар (19,6% от всего количества депортированных).
За весь период Второй мировой войны советская власть принудительно депортировали представителей 61 народа.
Полностью были депортированы крымские татары, ингуши, чеченцы, немцы, карачаевцы, калмыки и балкарцы.
Людям разрешали забирать всего часть своих вещей, впопыхах отвозили на железнодорожные станции и закрывали в товарных вагонах, которые в нечеловеческих условиях переправляли их в отдаленные советские республики.
И хотя в советских документах использовался искусственный термин “перевозка”, депортация крымских татар имеет все признаки геноцида.
Еще подробнее о депортации крымских татар в 1944 году можно узнать в материале Фактов ICTV.