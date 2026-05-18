Что вы знаете о депортации крымских татар

В понедельник, 18 мая, в Украине – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в этот день в 1944 году началась специальная операция по депортации всех крымских татар с полуострова. Преступный приказ Сталина привел к физическому уничтожению, разрушению исторической памяти и потере родины десятков тысяч крымских татар.

Только за три дня, 18-20 мая 1944 года, под давлением отрядов НКВД с полуострова было выселено 191 044 человека татарского происхождения. Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо вам известны события, связанные с депортацией крымских татар.

0%

Какую дату официально считают днем ​​начала депортации крымскотатарского народа?

прапор кримських татар Фото: Depositphotos
Правильно! Неправильно!

18 мая 1944 года началась спецоперация войск НКВД по "освобождению Крымского полуострова" от коренного населения.

За какое время вывезли основную часть крымскотатарского населения в мае 1944 года?

Фото: УНИАН
Правильно! Неправильно!

Основную волну депортации осуществили очень быстро – с 18 до 20 мая 1944 года.

Сколько крымских татар депортировали с полуострова всего за эти три дня?

Фото: УНИАН
Правильно! Неправильно!

Согласно историческим данным, количество выселенных крымских татар превысило 190 тысяч человек.

Какие этнические группы, кроме крымских татар, депортировал из Крыма советский режим в 1944 году?

Пам'ять депортації кримських татар Фото: Dreamstime
Правильно! Неправильно!

Советский режим зачищал полуостров от всех групп, считавших "неблагонадежными". Среди них были также болгары, армяне, греки, турки и ромы.

Куда преимущественно депортировали крымских татар в 1944 году?

Фото: УНИАН
Правильно! Неправильно!

Большинство депортированных оказались в Узбекской ССР в сверхтяжелых условиях.

Какой государственный орган СССР являлся непосредственным исполнителем депортаций крымских татар?

Кримські татари Фото: Dreamstime
Правильно! Неправильно!

К исполнению депортации крымских татар привлекли около 23 тыс. солдат и офицеров НКВД.

Какие слои общества прошли через депортацию?

Фото: УНИАН
Правильно! Неправильно!

Репрессии носили тотальный характер и не обошли ни одну социальную группу.

Сколько времени в среднем давали крымским татарам на сборы перед вывозом?

Фото: УНИАН
Правильно! Неправильно!

Крымским татарам давали не более 15 минут на собрание перед депортацией.

Сколько времени в среднем продолжался путь крымских татар в места спецпоселений?

Фото: УНИАН
Правильно! Неправильно!

Дорога длилась две или три недели и была очень изнурительной, что привело к массовой гибели людей.

Какой миф целенаправленно распространял советский режим для оправдания депортации крымских татар?

Фото: УНИАН
Правильно! Неправильно!

Советский режим использовал клевету о "народ-предателе" для стигматизации всего этноса и оправдания преступной депортации крымских татар.

Что вы знаете о депортации крымских татар
Ваши знания об этой трагической странице истории пока поверхностны. Это не удивительно, ведь десятилетиями советская, а впоследствии и российская пропаганда делали все, чтобы скрыть факты о геноциде крымскотатарского народа. Сегодня, когда Крым снова оккупирован, очень важно знать настоящую историю полуострова, чтобы различать мифы от реальности. Советуем вам снова ознакомиться с материалами о событиях 18 мая 1944 года.

Депортація кримських татар

Вы владеете основными фактами о депортации, но некоторые важные детали и механизмы советской репрессивной машины остались без вашего внимания. Вы понимаете масштаб трагедии, однако мы рекомендуем углубиться в тему стирания исторической памяти (топонимики и культурного наследия). Это поможет лучше понять, как формировался нарратив о "российском Крыме" и почему депортация официально признана геноцидом.

Депортація кримських татар

Вы прекрасно осведомлены о фактах депортации крымских татар. Вы понимаете не только хронологию событий 1944 года, но и методы информационной войны, которую вел советский режим (насадка мифов о "народе-предателе", изменение названий, колонизация полуострова). Ваша осведомленность – это лучшее противодействие пропаганде. Сегодня, когда история во многом повторяется, такие знания являются вашим оружием в борьбе за справедливость и деоккупацию Крыма.

Депортація кримських татар

Депортация крымских татар

Только по официальным данным с Крымского полуострова были принудительно вывезены более 191 тыс. татар. В дороге во время депортации погибли не менее 7 889 крымских татар.

Сейчас смотрят

Только во время депортации и в первые годы жизни на новых местах погибло 35,3 тыс. крымских татар (19,6% от всего количества депортированных).

За весь период Второй мировой войны советская власть принудительно депортировали представителей 61 народа.

Полностью были депортированы крымские татары, ингуши, чеченцы, немцы, карачаевцы, калмыки и балкарцы.

Людям разрешали забирать всего часть своих вещей, впопыхах отвозили на железнодорожные станции и закрывали в товарных вагонах, которые в нечеловеческих условиях переправляли их в отдаленные советские республики.

И хотя в советских документах использовался искусственный термин “перевозка”, депортация крымских татар имеет все признаки геноцида.

Еще подробнее о депортации крымских татар в 1944 году можно узнать в материале Фактов ICTV.

Читайте также
День крымского сопротивления российской оккупации: когда отмечают и что означает эта дата
День кримського спротиву російській окупації

Связанные темы:

Депортація кримських татарКрымкрымские татарыТест
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.