Что вы знаете о депортации крымских татар

В понедельник, 18 мая, в Украине – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Именно в этот день в 1944 году началась специальная операция по депортации всех крымских татар с полуострова. Преступный приказ Сталина привел к физическому уничтожению, разрушению исторической памяти и потере родины десятков тысяч крымских татар.

Только за три дня, 18-20 мая 1944 года, под давлением отрядов НКВД с полуострова было выселено 191 044 человека татарского происхождения. Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо вам известны события, связанные с депортацией крымских татар.

0% Какую дату официально считают днем ​​начала депортации крымскотатарского народа? Фото: Depositphotos 9 мая 1945 года. 18 мая 1944 года. 22 июня 1941 года. 14 октября 1942 года. Правильно! Неправильно! 18 мая 1944 года началась спецоперация войск НКВД по "освобождению Крымского полуострова" от коренного населения. Continue >> За какое время вывезли основную часть крымскотатарского населения в мае 1944 года? Фото: УНИАН Три дня. Две недели. Один месяц. Шесть месяцев. Правильно! Неправильно! Основную волну депортации осуществили очень быстро – с 18 до 20 мая 1944 года. Continue >> Сколько крымских татар депортировали с полуострова всего за эти три дня? Фото: УНИАН Около 100 тысяч. Около 10 тысяч. Около 50 тысяч. Более 190 тысяч. Правильно! Неправильно! Согласно историческим данным, количество выселенных крымских татар превысило 190 тысяч человек. Continue >> Какие этнические группы, кроме крымских татар, депортировал из Крыма советский режим в 1944 году? Фото: Dreamstime Только крымских татар. Поляков и литовцев. Болгаров, армян, греков, турок и ромов. Немцев и итальянцев. Правильно! Неправильно! Советский режим зачищал полуостров от всех групп, считавших "неблагонадежными". Среди них были также болгары, армяне, греки, турки и ромы. Continue >> Куда преимущественно депортировали крымских татар в 1944 году? Фото: УНИАН На Кавказ. В Узбекистан и другие районы Центральной Азии. В Крым. В Западную Европу. Правильно! Неправильно! Большинство депортированных оказались в Узбекской ССР в сверхтяжелых условиях. Continue >> Какой государственный орган СССР являлся непосредственным исполнителем депортаций крымских татар? Фото: Dreamstime Красный Крест. Профсоюз железнодорожников. Верховная Рада. НКВД. Правильно! Неправильно! К исполнению депортации крымских татар привлекли около 23 тыс. солдат и офицеров НКВД. Continue >> Какие слои общества прошли через депортацию? Фото: УНИАН Только крымские татары из восточной части полуострова. Только жители западной части Крымского полуострова. Только политическая оппозиция. Все слои: от ученых и художников до рабочих и селян. Правильно! Неправильно! Репрессии носили тотальный характер и не обошли ни одну социальную группу. Continue >> Сколько времени в среднем давали крымским татарам на сборы перед вывозом? Фото: УНИАН Не более 15 минут. Один час. Один день. Двое суток. Правильно! Неправильно! Крымским татарам давали не более 15 минут на собрание перед депортацией. Continue >> Сколько времени в среднем продолжался путь крымских татар в места спецпоселений? Фото: УНИАН Два-три дня. Ровно одна неделя. Две-три недели. Более двух месяцев. Правильно! Неправильно! Дорога длилась две или три недели и была очень изнурительной, что привело к массовой гибели людей. Continue >> Какой миф целенаправленно распространял советский режим для оправдания депортации крымских татар? Фото: УНИАН О "добровольном переселении". Об "экономической неэффективности". О "братстве народов". О "народе-предателе". Правильно! Неправильно! Советский режим использовал клевету о "народ-предателе" для стигматизации всего этноса и оправдания преступной депортации крымских татар. Continue >> Что вы знаете о депортации крымских татар Ваши знания об этой трагической странице истории пока поверхностны. Это не удивительно, ведь десятилетиями советская, а впоследствии и российская пропаганда делали все, чтобы скрыть факты о геноциде крымскотатарского народа. Сегодня, когда Крым снова оккупирован, очень важно знать настоящую историю полуострова, чтобы различать мифы от реальности. Советуем вам снова ознакомиться с материалами о событиях 18 мая 1944 года. Вы владеете основными фактами о депортации, но некоторые важные детали и механизмы советской репрессивной машины остались без вашего внимания. Вы понимаете масштаб трагедии, однако мы рекомендуем углубиться в тему стирания исторической памяти (топонимики и культурного наследия). Это поможет лучше понять, как формировался нарратив о "российском Крыме" и почему депортация официально признана геноцидом. Вы прекрасно осведомлены о фактах депортации крымских татар. Вы понимаете не только хронологию событий 1944 года, но и методы информационной войны, которую вел советский режим (насадка мифов о "народе-предателе", изменение названий, колонизация полуострова). Ваша осведомленность – это лучшее противодействие пропаганде. Сегодня, когда история во многом повторяется, такие знания являются вашим оружием в борьбе за справедливость и деоккупацию Крыма. Попробовать еще

Депортация крымских татар

Только по официальным данным с Крымского полуострова были принудительно вывезены более 191 тыс. татар. В дороге во время депортации погибли не менее 7 889 крымских татар.

Только во время депортации и в первые годы жизни на новых местах погибло 35,3 тыс. крымских татар (19,6% от всего количества депортированных).

За весь период Второй мировой войны советская власть принудительно депортировали представителей 61 народа.

Полностью были депортированы крымские татары, ингуши, чеченцы, немцы, карачаевцы, калмыки и балкарцы.

Людям разрешали забирать всего часть своих вещей, впопыхах отвозили на железнодорожные станции и закрывали в товарных вагонах, которые в нечеловеческих условиях переправляли их в отдаленные советские республики.

И хотя в советских документах использовался искусственный термин “перевозка”, депортация крымских татар имеет все признаки геноцида.

