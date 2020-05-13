Станом на 13 травня 2020 року в Україні зафіксовано 16 425 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією.

З них 439 летальні, 3 716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки.

Читайте: Коронавірус в Україні – статистика по областях

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 628 випадків;

Волинська область — 510 випадків;

Дніпропетровська область — 773 випадки;

Донецька область — 102 випадки;

Житомирська область — 530 випадків;

Закарпатська область — 764 випадки;

Запорізька область — 331 випадок;

Івано-Франківська область — 1144 випадки;

Кіровоградська область — 428 випадків;

м. Київ — 1960 випадків;

Київська область — 1049 випадків;

Львівська область — 870 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 225 випадків;

Одеська область — 680 випадків;

Полтавська область — 257 випадків;

Рівненська область — 1045 випадків;

Сумська область — 157 випадків;

Тернопільська область — 1028 випадків;

Харківська область — 672 випадки;

Херсонська область — 165 випадків;

Хмельницька область — 196 випадків;

Чернівецька область — 2444 випадки;

Черкаська область — 346 випадків;

Чернігівська область — 79 випадків.

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

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