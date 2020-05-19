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Факти / Україна / Суспільство

Медикам компенсують зарплату за час перебування на самоізоляції

Фонд соцстрахування виплатить медпрацівникам компенсацію 100% втраченого ними заробітку за період самоізоляції під медичним наглядом і перебування в закладах охорони здоров’я.

Розмір допомоги для медиків не залежить від страхового стажу. Кошти нараховуватимуть на підставі лікарняного листка із зазначенням причини непрацездатності ізоляція від Covid-19–11.

Під час оформлення заяви-розрахунку роботодавець повинен вказати причину непрацездатності – 11, тобто ізоляцію від коронавірусу.

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У Фонді соцстрахування також нагадали, що право на компенсацію втраченого за час ізоляції від коронавірусної хвороби заробітку мають всі застраховані особи.

Розмір допомоги для таких осіб становить 50% середнього доходу незалежно від страхового стажу, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші п’ять днів фінансує роботодавець).

Раніше Факти ICTV писали, що у Львові хворим на Covid-19 медикам виплатять по 20 тис. грн.

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