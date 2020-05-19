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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк випускає монету номіналом 1000 грн

20 травня Нацбанк випускає сувенірну банкноту номіналом 1000 грн зі срібла 999,9 проби.

На сувенірної монеті зі срібла будуть зображені портрет відомого вченого-природознавця Володимира Вернадського і будівля президії Національної академії наук України.

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Маса монети становить не менше 124,4 г. Нацбанк випускає 300 примірників таких монет.

нацбанк

До речі, з 3 червня 2020 року Нацбанк вводить в обіг монети номіналом 10 грн, які поступово замінять відповідні банкноти, і на цьому завершиться оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, яке триває з 2014 року.

Джерело: НБУ

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