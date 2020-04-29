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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Монета 10 грн з’явиться в обігу 3 червня: як виглядає і чи треба міняти

З 3 червня 2020 року Нацбанк вводить в обіг монети номіналом 10 грн, які поступово замінять відповідні банкноти, і на цьому завершиться процес оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, який триває з 2014 року.

10-гривнева монета більша у діаметрі за монети номіналом 1, 2 та 5 грн.

Вона важча і товща, має крупне рифлення на гурті (третя сторона монети), тому її буде легко відрізнити, наголошують в НБУ.

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Основні характеристики:

  • діаметр – 23,5 мм;
  • вага – 6,4 г;
  • виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем.

Українцям не треба спеціально обмінювати банкноти 10 грн на монети цього номіналу.

Паперові гроші поступово будуть замінюватися в обігу монетами внаслідок природного зношення.

На першому етапі Нацбанк планує ввести в обіг понад 5 млн 10-гривневих монет.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2019 року НБУ вивів з обігу монети 1, 2 та 5 копійок.

Джерело: НБУ

Фото: НБУ

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