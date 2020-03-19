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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Гривня слабшає: чи варто скуповувати валюту і наслідки

Гривня ще трохи подешевшала – офіційний курс від Нацбанку – 27,80 за один американський долар.

Після стрімкого зміцнення  – таке ж стрімке падіння. Доки світ лихоманить від коронавірусу, валюту теж лихоманить.

Хоча поки економічних передумов для стрімкого знецінення національної валюти нема. І сенсу скуповувати дорогі долари та євро теж нема, особливо тим, хто витрачає на це останні гроші.  Бо найбільший ворог стабільності – паніка.

Докладніше – у сюжеті Ольги Читайло.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що НБУ продав $300 млн на підтримку гривні.

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