Гривня слабшає: чи варто скуповувати валюту і наслідки
Гривня ще трохи подешевшала – офіційний курс від Нацбанку – 27,80 за один американський долар.
Після стрімкого зміцнення – таке ж стрімке падіння. Доки світ лихоманить від коронавірусу, валюту теж лихоманить.
Хоча поки економічних передумов для стрімкого знецінення національної валюти нема. І сенсу скуповувати дорогі долари та євро теж нема, особливо тим, хто витрачає на це останні гроші. Бо найбільший ворог стабільності – паніка.
Докладніше – у сюжеті Ольги Читайло.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що НБУ продав $300 млн на підтримку гривні.
2020-03-19
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