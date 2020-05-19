Компанія Нова Пошта Глобал, яка входить до групи компаній Нова Пошта, запускає регулярні рейси з доставки до США і Китаю.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

У співпраці з авіакомпаніями Нова Пошта Глобал декілька разів на тиждень здійснюватиме як відправлення, так і отримання товарів з інтернет-магазинів США та Китаю.

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Наразі компанія вже запустила п’ять рейсів в/з США і один в/з Китаю.

– Ми запустили регулярні рейси з нашими постійними партнерами Lufthansa, LOT, МАУ та SkyUp. Лише з США в середньому за тиждень ми доставляємо близько 25 тис. посилок вагою понад 38 тонн, – йдеться у повідомленні.

Замовлення з США в першому кварталі 2020 року зросли майже уп’ятеро в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року: це обумовлено співпрацею з відомим онлайн-магазином iHerb.

Також у 2020 році українці на 12% частіше почали здійснювати відправлення посилки за кордон, зокрема йдеться про посилки, вантажі та документи.

Нова Пошта Глобал (раніше Nova Poshta International) працює на ринку міжнародної доставки з 2015 року. Компанія активно розвиває сервіс доставки з найвідоміших інтернет-магазинів США, Китаю, Великої Британії та Польщі.

Нагадаємо, авіасполучення в Україні можуть відновити вже у червні. Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль.

Джерело: Нова Пошта