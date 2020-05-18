Раніше 15 червня Україна не відновить авіасполучення з європейськими країнами, а після цієї дати ймовірне відновлення сполучення.

Про це в ефірі Свободи Слова на телеканалі ICTV заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Авіасполучення, зокрема міжнародне, відновиться, ймовірно в червні. Але потрібно, щоб відкрилися кордони інших країн, – наголосив Шмигаль.

Найшвидша дата, коли європейські країни планують відновити авіасполучення – це не швидше 15 червня.

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До речі, авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень вводять людей в оману – інформації про відновлення сполучення України з іншими країнами немає.