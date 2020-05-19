Подвійне громадянство з Україною росіяни не отримають – Стефанчук

Законопроект Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства не регламентує подвійного громадянства для росіян.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

– Це етап реалізації обіцянки президента об’єднати 65 млн українців у всьому світі. Це складний механізм. 86 країн світу вже мають подвійне громадянство, а 51 країна – немає. Громадянство – механізм у нашому глобалізованому світі. Тому ми повинні його вибудувати у такий спосіб, аби залучити всі сили, які перебувають за кордоном, щоб вони могли працювати на благо України, – зазначив Стефанчук.

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За його словами, це питання часто стає спекулятивним, зокрема, що нібито цим може скористатися країна-агресор.

Проте Стефанчук запевнив, що у законі чітко прописані норми, які регламентують: громадяни країни-агресора не можуть стати біпатридами з українським громадянством.

Також нардеп заявив, що закон ухвалять на цій сесії парламенту.

Нагадаємо, Зеленський подав законопроект про подвійне громадянство ще у грудні 2019 року. Зокрема, президент пропонує розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням.

Ми також розбиралися як зараз регламентується подвійне громадянство в Україні, які переваги і недоліки від його введення та як така практика працює у світі.