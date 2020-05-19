Під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 19 травня, депутати планували розглянути президентський закон про подвійне громадянство (№2590) в першому читанні.

Однак глава Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував депутатам не розглядати законопроект Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства.

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Нардепи підтримали Разумкова без голосування.

Раніше Факти ICTV писали, що президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду розглянути законопроект про подвійне громадянство ( №2590).