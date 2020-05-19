PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Рада відмовилася розглядати закон про подвійне громадянство в Україні

Під час пленарного засідання парламенту у вівторок, 19 травня, депутати планували розглянути президентський закон про подвійне громадянство (№2590) в першому читанні.

Однак глава Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував депутатам не розглядати законопроект Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства.

Читайте: Українці хочуть подвійне громадянство і паспорт ЄС: умови і переваги

Нардепи підтримали Разумкова без голосування.

Раніше Факти ICTV писали, що президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду розглянути законопроект про подвійне громадянство ( №2590).

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка