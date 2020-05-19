Рада розблокувала підписання закону про банки

Верховна Рада підтримала підписання законопроекту про банківську діяльність, який необхідний для затвердження нової програми з МВФ.

До парламенту було подано дві постанови про скасування результатів голосування. Жодну з них нардепи не підтримали.

Читайте: Зеленський: Ухвалення закону про банках – зелене світло для мільярдів доларів

Ці постанови блокували підписання закону для спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і президента України Володимира Зеленського.

Згідно з регламентом роботи Ради, спікер парламенту не може підписати законопроект, поки народні депутати не розглянуть і не відхилять проекти постанов про скасування результатів голосування.

Нагадаємо, що 13 травня Рада ухвалила закон про банки і остаточно заборонила повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

Законом забороняється повернення націоналізованих банків, повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Нацбанку про неплатоспроможність.

Також передбачається компенсація збитків і упущеної вигоди для колишніх власників банків, ліквідація або націоналізація яких буде визнана незаконною.