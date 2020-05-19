У Києві не буде прив’язки до конкретної дати, коли саме відкриються всі ТРЦ, тому що кожний торговий центр має різний ступінь готовності, заявив заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський під час розмови з представниками Американської торговельної палати в Україні та радником мера Володимиром Бондаренком.

– Щойно ТРЦ буде готовий до відкриття, за умови дотримання усіх правил, він розпочне роботу, – наголосив чиновник.

Він також розповів, що відкриття центрів у Києві можливе за двох умов: дотримання існуючих обмежень та відкриття метрополітену.

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– Торговельно-розважальні центри без метрополітену навряд чи зможуть запрацювати, хоча б тому, що працівникам необхідно добиратися на роботу. Тому ми чекаємо на рішення Кабміну, – додав Мондриївський.

Водночас чиновник наголосив, що у разі порушення правил ТРЦ штрафуватимуть або ж закриватимуть.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що великі торгівельні центри міста запрацюють після відновлення роботи метро.