На Донбасі збройні формування Російської Федерації продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Так, днями внаслідок мінометного обстрілу міста Красногорівка були пошкоджені три житлових будинки.

Також постраждали господарські будівлі. За інформацією української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню, серед мирних мешканців ніхто не постраждав.

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Бойовики обстріляли три житлових будинки у Красногорівці / 4 фотографии

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Втрат серед українських військових не було. За інформацією розвідки, 19 травня бійці ООС поранили трьох російських окупантів.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС