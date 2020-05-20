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Факти / Україна

Доба на Донбасі: 10 обстрілів та троє поранених окупантів

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

– Ворог обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, – зазначають в ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ двічі поблизу Новотошківського терористи обстрілювали українських військових з мінометів 120 мм та 82 мм, неподалік Кримського — зі 120 мінометів, в районі Оріхового — зі 120 мм та 82 мм мінометів, а також великокаліберних кулеметів.

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За минулу добу втрат серед українських військових не було.

За даними розвідки, 19 травня бійці ОС поранили трьох російських окупантів.

Нагадаємо, 18 травня бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС, внаслідок чого поранення отримали троє військових.

Джерело: Штаб ООС

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