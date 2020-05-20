Зеленський про Донбас: Не хотів би замість Мінська застосовувати план В і С

Київ готовий до того, що Мінські домовленості щодо Донбасу не спрацюють, але боротиметься за їхнє виконання.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції в середу.

– З точки зору Мінська – будемо боротися до кінця. Тому що з Мінськом пов’язані міжнародні санкції. Як я вже казав, даю рік на те, що будемо боротися. Але через коронавірус, я даю собі ще кілька місяців, щоб дотиснути ситуацію. Я не хотів би застосовувати і план В, і план С, – сказав голова держави.

Україна вважає, що будь-які переговори з Росією щодо Донбасу, зокрема, прямі переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, необхідні для виходу з ситуації, заявив Зеленський.

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– Є речі, які ти можеш зрозуміти тільки тоді, коли ти віч-на-віч. І є такі речі, які ти можеш почути, тільки коли ти віч-на-віч, щоб робити деякі висновки і йти за планом В, – сказав президент.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про кроки України у переговорах щодо Донбасу: перезавантаження ТКГ та об’єднання форматів.