Росія витрачає на окупацію Донбасу $5 млрд на рік – Резніков

Утримання гібридних сил та окупаційної адміністрації на Донбасі коштує Росії близько $5 млрд на рік.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

– $1,3 млрд йде на утримання адміністрацій, а близько $3,7 млрд – на війну. Це без Криму, – зазначив Резніков.

Читайте: Вибори на Донбасі проведуть лише після виведення російських військ – Гілмор

Кошти запитують в офіційних органів РФ, а фінансування відбувається в рублях з Фонду національного добробуту Росії.

– Росія не зможе довго фінансувати Донбас, адже наразі її економіка постраждала через коронавірус. Ці $5 млрд при нинішньому падінні – теж питання. Тут свою би територію утримати: Росія – теж не монолітна держава. Тому у нас є серйозний і реальний шанс, – припустив він.

Нагадаємо, Україна вкотре заявила про неможливість закріплення особливого статусу тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей в Конституції.